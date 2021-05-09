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На Закарпатье переселенцы расклеивали листовки с угрозами венграм, - СБУ

Новина українською → Берегово, Воскресенье 09 мая 2021 16:06
На Закарпатье переселенцы расклеивали листовки с угрозами венграм, - СБУ Фото: в Берегово разоблачили людей, который расклеивали листовки с угрозами венграм (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачили трех человек, которые расклеивали в Берегово листовки с угрозами венграм. Им объявили подозрение в разжигании национальной вражды.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что организаторами распространения листовок оказались трое мужчин, двое из которых - переселенцы из Луганска. СБУ отмечает, что они действовали по заказу российских кураторов за вознаграждение в 500 долларов. В частности, было установлено, что на платежную карту одного из фигурантов перечислили средства в российских рублях в этом эквиваленте.

В рамках уголовного дела СБУ провела обыски по местам жительства фигурантов и изъяла изъяли российскую символику. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: в Берегово задержали людей, который расклеивали листовки с угрозами венграм (ssu.gov.ua)

Напомним, зимой консульство Венгрии на Закарпатье получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. В связи с этим полиция открывала уголовное дело.

Глава МВД Украины Арсен Аваков на фоне угроз венграм Закарпатья говорил, что будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов.

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