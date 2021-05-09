На Закарпатті переселенці розклеювали листівки з погрозами угорцям, - СБУ
Служба безпеки України викрили трьох осіб, які розклеювали у Берегові листівки з погрозами угорцям. Їм оголосили підозру в розпалюванні національної ворожнечі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Повідомляється, що організаторами поширення листівок виявилися троє чоловіків, двоє з яких - переселенці з Луганська. СБУ зазначає, що вони діяли на замовлення російських кураторів за винагороду в 500 доларів. Зокрема, було встановлено, що на платіжну картку одного з фігурантів перерахували кошти в російських рублях у цьому еквіваленті.
У рамках кримінальної справи СБУ провела обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучила російську символіку. Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Фото: у Берегові затримали людей, який розклеювали листівки з погрозами угорцям (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, взимку консульство Угорщини на Закарпатті отримало лист з погрозами напередодні візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до України. У зв'язку з цим поліція відкривала кримінальну справу.
Глава МВС України Арсен Аваков на тлі погроз угорцям Закарпаття говорив, що буде жорстко переслідувати нацистів і екстремістів, які видають себе за патріотів.