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На Закарпатье определились с местом строительства нового аэропорта

Новина українською → Мукачево, Вторник 27 апреля 2021 14:50
На Закарпатье определились с местом строительства нового аэропорта Фото: для аэропорта в Мукачево нашли место (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области появится новый аэропорт. На сегодня уже определились с местом его строительства возле Мукачево.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

"Место для нового аэропорта на Закарпатье наконец определено. Условное название аэропорта "Мукачево-3", - отметил Хомяков.

По его словам, сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

"Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Также выбранная локация имеет оптимальные погодные условия. За год фиксируется 13-15 случаев, когда видимость меньше 1 километра, а скорость ветра больше 10 м/с", - подчеркнул он.

Он добавил, название аэропорта определят жители Закарпатья.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что изучается возможность строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области.

На Закарпатье есть международный аэропорт в Ужгороде, но для его полноценной работы нужно согласование со Словакией, поскольку самолеты при заходе на посадку заходят в воздушное пространство этой страны.

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