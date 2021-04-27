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На Закарпатті визначилися з місцем будівництва нового аеропорту

Новость на русском → Мукачево, Вівторок 27 квітня 2021 14:50
На Закарпатті визначилися з місцем будівництва нового аеропорту Фото: для аеропорту в Мукачеві знайшли місце (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Закарпатській області з'явиться новий аеропорт. На сьогодні вже визначилися з місцем його будівництва біля Мукачева.

Про це в Facebook повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков.

"Місце для нового аеропорту на Закарпатті нарешті визначено. Умовна назва аеропорту "Мукачево-3", - зазначив Хомяков.

За його словами, сьогодні підписали меморандум про співпрацю з проектування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області.

"Новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав. Також обрана локація має оптимальні погодні умови. За рік фіксується 13-15 випадків, коли видимість менше 1 кілометра, а швидкість вітру більше 10 м/с", - підкреслив він.

Він додав, назву аеропорту визначать жителі Закарпаття.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що вивчається можливість будівництва нового аеропорту в Мукачеві Закарпатської області.

На Закарпатті є Міжнародний аеропорт в Ужгороді, але для його повноцінної роботи потрібне погодження зі Словаччиною, оскільки літаки при заході на посадку заходять у повітряний простір цієї країни.

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