На Закарпатье официально запретили выходить на улицу

Принято решение о максимальном ужесточении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ограничения вводятся только на ближайшие выходные дни - запрещено передвижение с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

"Начиная с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля, вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома. Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет ", - говорится в обращении главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко.

Он также уточнил, что полиция в эти дни будет работать в усиленном режиме и нарушителям не удастся избежать штрафов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и АЗС.

Кроме того, сообщалось, что в трех областях Украины могут ввести комендантский час.