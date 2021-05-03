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На Закарпатті невідомі поширювали погрози українцям угорського походження

Новость на русском → Закарпаття, Понеділок 03 травня 2021 12:01
На Закарпатті невідомі поширювали погрози українцям угорського походження Фото: поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

Поліцейські виявили, що у місті Берегово, що на Закарпатті, невідомі розклеїли листи провокативного характеру. За даним фактом проводиться досудове розслідування.

Про це повідомляє місцева поліція.

Поліцейські зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі кваліфікують дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

На даний момент поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Вархейи обговорив з представниками угорців Закарпаття питання необхідності забезпечити права нацменшин в Україні. Він провів відповідну онлайн-зустріч.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва.

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