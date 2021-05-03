На Закарпатті невідомі поширювали погрози українцям угорського походження

Поліцейські виявили, що у місті Берегово, що на Закарпатті, невідомі розклеїли листи провокативного характеру. За даним фактом проводиться досудове розслідування.

Про це повідомляє місцева поліція.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На даний момент поліцейські вживають заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Слідчі кваліфікують дії зловмисників за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами.

Поліцейські зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Вархейи обговорив з представниками угорців Закарпаття питання необхідності забезпечити права нацменшин в Україні. Він провів відповідну онлайн-зустріч.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не бачить російського впливу на політику Угорщини щодо Києва.