Ивано-Франковск затопило из-за сильных дождей

Подтоплены автодороги, подвалы офисов и кафе
В Ивано-Франковске из-за сильных дождей произошли подтопления участков дорог, подвальных помещений и кафе. Для борьбы с последствиями задействованы спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности, спасатели помогли вытащить автомобиль, который застрял в результате затопления одной из дорог города.
"Вследствие дождей наблюдаются осложнения движения на некоторых участках автодорог. Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации", - рассказали в ГСЧС.
Также отмечается, что по состоянию на 16:00 в Ивано-Франковске были подтоплены три помещения:
"Продолжают поступать сообщения о подтоплении в городе Ивано-Франковск подвальных помещений различных форм собственности, а также об осложнениях движения на некоторых улицах из-за подтопления", - добавили спасатели.
Напомним, сегодня синоптики предупреждали о возможных подтоплениях и паводках в западных областях Украины из-за ухудшения погоды.
Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области разработают противопаводковую программу для защиты населения от последствий наводнений.