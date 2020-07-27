Ивано-Франковск затопило из-за сильных дождей

Фото: затопленная дорога в Ивано-Франковске (if.dsns.gov.ua)

Подтоплены автодороги, подвалы офисов и кафе

В Ивано-Франковске из-за сильных дождей произошли подтопления участков дорог, подвальных помещений и кафе. Для борьбы с последствиями задействованы спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, спасатели помогли вытащить автомобиль, который застрял в результате затопления одной из дорог города.

"Вследствие дождей наблюдаются осложнения движения на некоторых участках автодорог. Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации", - рассказали в ГСЧС.

Также отмечается, что по состоянию на 16:00 в Ивано-Франковске были подтоплены три помещения:

на улице Площадь Мицкевича, подтапливает помещения кафе;

на улице К. Даниила, подтапливает подвал реабилитационного центра;

на улице Бельведерская, подтапливает офисное помещение.

"Продолжают поступать сообщения о подтоплении в городе Ивано-Франковск подвальных помещений различных форм собственности, а также об осложнениях движения на некоторых улицах из-за подтопления", - добавили спасатели.

Напомним, сегодня синоптики предупреждали о возможных подтоплениях и паводках в западных областях Украины из-за ухудшения погоды.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области разработают противопаводковую программу для защиты населения от последствий наводнений.