Закарпатье на грани экологической катастрофы из-за "трубы Медведчука", - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что из-за трубопровода "Самара - Западное направление" Закарпатская область оказалась на грани экологической катастрофы. Предполагается, что так называемая "труба Медвечука" причастна к масштабному загрязнению земель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что СБУ разоблачила руководство ООО "Прикарпатзападтранс", которое ранее владело трубопроводом. Ущерб экологии региона оценивается в более 34 млн гривен.
По данным следствия, в конце 2018 года компания самовольно начала демонтаж резервной ветки нефтепровода "Самара - Западное направление". В частности, без разрешительной документации были демонтированы цистерны и около 33 км трубы.
"С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - говорится в сообщении.
В результате демонтажа трубы, остатки горюче-смазочных материалов загрязнили почти 20 тысяч квадратных метров земель. Часть из них - вблизи местного водозабора.
"По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн гривен", - отметили в СБУ.
В ходе обысков на месте деятельности компании и обособленного подразделения нефтебазы изъяли документацию, доказывающую проведение незаконного демонтажа.
Бывшему главному инженеру "Прикарпатзападтранса" уже сообщили о подозрении в служебной халатности. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, после введения санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, у связанной с ним компании забрали трубопровод "Самара - Западное направление", им на сегодня управляет государственная "Укртранснафта".
РБК-Украина писало, что "труба Медведчука" простаивает из-за отсутствия разрешительных документов для ее работы.