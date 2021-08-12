ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Труба Медведчука" простаивает из-за отсутствия разрешительных документов для ее эксплуатации

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 13:48
"Труба Медведчука" простаивает из-за отсутствия разрешительных документов для ее эксплуатации Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

СНБО в феврале вернул государству участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", отобрав у структур, которые связывают с Виктором Медведчуком. Однако сейчас транспортировка дизельного топлива по нему невозможна, поскольку на это просто нет разрешительных документов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен".

Как отмечается в материале, "трубу" решением суда фактически забрали у прежнего владельца - компании "Прикарпатзахидтранс", но пакет разрешений, которые позволяют ее эксплуатировать, управленцу не передали. Фактически "Укртранснафта" должна была оформлять все документы заново, а это процедура довольно долгая.

Основные разрешения до сих пор не выданы. "Укртранснафта" не может хранить топливо и заниматься оптовой торговлей, нет лицензии на открытие и эксплуатацию таможенных складов. Для получения полного пакета документов необходимо разработать и принять ряд изменений в нормативно-правовую базу, в том числе и в Таможенный кодекс.

В Министерстве финансов РБК-Украина не уточнили причины задержки с подготовкой документов, но сообщили, что работа над этим продолжается. "Минфин совместно с СНБО, Минэнерго, АРМА и Гостаможслужбой работает над нормативным урегулированием поднятых вопросов", - отметили в ведомстве.

Кстати, "Укртранснафта" даже не может предоставить контрагентам копии договора об управлении "трубой" и еще ряда документов, необходимых для начала коммерческой деятельности. На это АРМА до сих пор не дала разрешения.

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен - в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен