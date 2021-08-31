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На Закарпатье горел гостинично-ресторанный комплекс

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Иршава, Вторник 31 августа 2021 11:21
На Закарпатье горел гостинично-ресторанный комплекс Фото: пожар на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Иршаве (Закарпатская область) горел гостинично-ресторанный комплекс. Огнем повредило кровлю, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что рано утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в гостинично-ресторанном комплексе на улице Гагарина в Иршаве. Возгорание возникло на крыше здания, в котором на первом этаже работает кафе, на втором - ресторан, а на мансардном - продолжалось обустройство гостиничных номеров.

Для тушения привлекли 6 единиц техники и 28 человек личного состава от пожарно-спасательных подразделений Иршавы, Хуста и села Довге. Совместными усилиями в 05:45 бойцы ГСЧС локализовали возгорание и в 06:55 - окончательно его ликвидировали. Пламя повредило кровлю комплекса на площади 450 квадратных метров.

Правоохранительные органы устанавливают причину пожара и сумму нанесенного ущерба.

Фото: пожар на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области вспыхнули лесные пожары.

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Закарпатская область Пожар
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