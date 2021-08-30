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В Луганской области вспыхнули лесные пожары

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Луганская область, Понедельник 30 августа 2021 16:58
В Луганской области вспыхнули лесные пожары Фото: лесные пожары в Луганской области (lg.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 30 августа, в Луганской области вспыхнули лесные пожары. На данный момент огонь локализовали, продолжается его тушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. Сотрудники местного лесничества оперативно вспахали землю по периметру пожара.

С привлечением спасателей, лесников и Вооруженных сил Украины удалось предотвратить распространение огня. Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается. С помощью беспилотного летательного аппарата проводится мониторинг ситуации.

"Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Фото: лесные пожары в Луганской области (lg.dsns.gov.ua)

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Луганск Пожар
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