На Закарпатье будут ужесточать карантин в отдельных общинах

В Закарпатской области планируют вводить дополнительные карантинные ограничения в отдельных общинах. Сейчас в области есть пять общин, где могут ужесточить карантин.
Об это сообщил глава областной государственной администрации Закарпатской области Андрей Полосков.
По его словам, дополнительные ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации с COVID-19.
"Наша с вами общая задача - находиться в "желтой" зоне дольше, ведь это наша с вами возможность жить в лучших условиях. Призываю предпринимателей быть максимально ответственными, ведь речь идет о том, как долго вы сможете работать. У нас с вами должна быть нулевая толерантность к нарушениям - ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - заявил Полосков.
При этом, в каких именно общинах могут ужесточить карантин, не сообщается.
Напомним, Закарпатская область с 11 апреля впервые более чем за месяц вышла из "красной" зоны карантина. Регион перешел в "желтую" зону. Закарпатье было внесено в "красную" зону еще 8 марта.
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас в "красной" зоне находятся 12 регионов. При этом три области на грани попадания в эту зону.