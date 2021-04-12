На Закарпатье будут ужесточать карантин в отдельных общинах

В Закарпатской области планируют вводить дополнительные карантинные ограничения в отдельных общинах. Сейчас в области есть пять общин, где могут ужесточить карантин.

По его словам, дополнительные ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации с COVID-19.

"Наша с вами общая задача - находиться в "желтой" зоне дольше, ведь это наша с вами возможность жить в лучших условиях. Призываю предпринимателей быть максимально ответственными, ведь речь идет о том, как долго вы сможете работать. У нас с вами должна быть нулевая толерантность к нарушениям - ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - заявил Полосков.

При этом, в каких именно общинах могут ужесточить карантин, не сообщается.