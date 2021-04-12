На Закарпатті будуть посилювати карантин в окремих громадах

У Закарпатській області планують вводити додаткові карантинні обмеження в окремих громадах. Зараз в області є п'ять громад, де можуть посилити карантин.

За його словами, додаткові обмеження будуть вводитися в залежності від ситуації з COVID-19.

"Наше з вами спільне завдання - перебувати в жовтій зоні довше, адже це наша з вами можливість жити в кращих умовах. Закликаю підприємців бути максимально відповідальними, адже мова йде про те, як довго ви зможете працювати. У нас з вами повинна бути нульова толерантність до порушень - заради того, щоб зберегти життя і здоров'я людей", - заявив Полосков.

При цьому, в яких саме громадах можуть посилити карантин, не повідомляється.