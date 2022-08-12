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На Закарпатье будут добывать соль, которая перекроет 100% потребностей страны: названы сроки

Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита (t me zakarpatskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

В Закарпатской области готовится принять эстафету самого мощного производителя соли в Украине. Месторождение может обеспечить потребности страны на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Facebook.

По его словам, речь идет о Буштинськом соляном месторождении, которое может добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.

"После предыдущих геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, который начинается с 35 до 500 метров", - отметил Микита.

Он сообщил, что уже начали инженерные работы по строительству подъездной дороги, разметки буровых площадок, обустроили места для работников и тому подобное. Также было закуплено современное оборудование для глубокого промышленного бурения.

"По информации специалистов, уже через 6 месяцев мы будем иметь первую добытую соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, которую будут поставлять для содержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли - до 450 тысяч тонн на сезон", - отметил Микита.

При этом, глава ОВА подчеркнул, что после планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставки столовой соли для населения.

"Мы предоставили инвестору максимально благоприятные условия, договорились о рассмотрении дополнительных опций в рамках индустриального парка, которые позволят предприятию быстрее развиваться", - добавил Микита.

Напомним, что из-за боевых действий на Донбассе остановилось госпредприятие"Артемсоль", которое ранее обеспечивало 100% потребности страны, что привело к дефициту соли в стране.

После чего Одесская область предложила замену "Артемсоли". Речь идет об Измаильском месторождении и возможной добыче на Куяльницком лимане, которая давно прекратилась.

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АртемсольЗакарпатская область