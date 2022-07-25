Оккупанты обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области

В результате обстрела россиянами территории государственного предприятия "Артемсоль" в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области загорелось складское здание.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Спасатели ликвидировали пожар через несколько часов после обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

От Главного управления ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.