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Оккупанты обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 25 июля 2022 16:35
Оккупанты обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области Фото: оккупанты обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области (facebook.com/ArtyomsaltUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрела россиянами территории государственного предприятия "Артемсоль" в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области загорелось складское здание.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар через несколько часов после обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

От Главного управления ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, "Артемсоль" остановило работу из-за боевых действий. Запасы готовой продукции вывезли еще в апреле.

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Донецкая область
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