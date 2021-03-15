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На Закарпатье блокировали канал легализации россиян в ЕС с помощью дипломатов Венгрии

Автор: Роман Тверденко

На Закарпатье прекратили деятельность канала перемещения россиян в Евросоюз. В легализации граждан РФ в Евросоюзе помогали венгерские дипломаты.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, житель Береговского района Закарпатской области способствовал иностранцам, в том числе и россиянам, в получении фиктивного гражданства Венгрии и возможности въезда в 182 страны мира, включая США и Великобританию.

Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые подтверждали наличие причин для получения гражданства. Оформление документов о гражданстве и разрешения для выезда за границу осуществляли через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах ЕС.

Заказчики платили за услуги 25-30 тысяч евро. Среди клиентов были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

Новость дополняется...

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