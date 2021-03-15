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На Закарпатті блокували канал легалізації росіян в ЄС за допомогою дипломатів Угорщини

Автор: Роман Тверденко

На Закарпатті припинили діяльність каналу переміщення росіян в Євросоюз. В легалізації громадян РФ в Євросоюзі допомагали угорські дипломати.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, житель Берегівського району Закарпатської області сприяв іноземцям, в тому числі і росіянам, в отриманні фіктивного громадянства Угорщини і можливості в'їзду в 182 країн світу, включаючи США і Великобританії.

Організатор схеми забезпечував підробку документів, які підтверджували наявність підстав для отримання громадянства. Оформлення документів про громадянство і дозволу для виїзду за кордон здійснювали через дипломатичні представництва Угорщини в деяких країнах ЄС.

Замовники платили за послуги 25-30 тисяч євро. Серед клієнтів були представники криміналітету і організованих злочинних угруповань.

Новина доповнюється...

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