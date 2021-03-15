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СБУ разоблачила очередной фиктивный ремонт в УЗ: прикрывали покупку дешевого оборудования

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 18:30
СБУ разоблачила очередной фиктивный ремонт в УЗ: прикрывали покупку дешевого оборудования Фото: найденные генераторы (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

СБУ разоблачила схему фиктивного ремонта дизельных генераторов на "Укрзализныце". Она привела к расхищению денег предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленники работали при поддержки руководителей подразделений предприятия. Вопреки условиям соглашения, они закупали дешевое оборудование неизвестного производства вместо заявленного ремонта уже существующих на балансе УЗ дизельных генераторов.

Для сокрытия оборудки железнодорожники подделывали различную документацию. Обнаружено, что схема нанесла убытков "Укрзализныце" на почти 2 миллиона гривен.

Подозрение уже получил главный инженер одного из подразделений регионального филиала Юго-западной железной дороги по ч.1 статьи 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале в Николаеве разоблачили схему присвоения бюджетных денег. Происходил фиктивный ремонт двигателей для поездов "Укрзализныци".

В ноябре РБК-Украина писало, что работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провели служебные проверки в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", филиале "Энергосбыт" и в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Они выявили правонарушения, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн гривен.

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