Заинтересовался восстановлением аэродрома. Миллиардер Брэнсон приехал в Гостомель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Гостомельской поселковой военной администрации Тараса Думенко.

"В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Рассказал гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта", - написал Думенко.

Как сообщалось, Брэнсон несколько раз высказывался в поддержку Украины. Так, например, ранее в своей статье Брэнсон призвал мировых бизнесменов объединиться в связи с возможным вторжением России в Украину. Он заявил, что необходимо отстоять суверенитет страны в условиях российской агрессии.

Также Брэнсон написал вторую статью, посвященную ситуации вокруг безопасности Украины. Американский предприниматель отметил, что момент острого кризиса - плохая новость не только для Украины.

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