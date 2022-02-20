Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон написал вторую статью, посвященную ситуации вокруг безопасности Украины. Американский предприниматель отметил, что момент острого кризиса – плохая новость не только для Украины, но и для каждой нации, которая стремиться защищаться свой суверенитет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на статью "Защита верховенства права", которую Ричард Брэнсон опубликовал на официальном сайте Virgin .

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны оставлять страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия", - отметил Брэнсон.

По словам миллиардера, аннексия Крыма в 2014 году Россией стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Брэнсон считает, что новое вторжение на территорию Украины полностью разорвет меморандум, а мир ждут катастрофические последствия. Босс Virgin Galactic добавил, что в мире не может быть мира без обязательных соглашений и их выполнения.

Ричард Брэнсон отметил, что наличие ядерного оружия у Украины могло бы предотвратить аннексию Крыма. Миллиардер считает, что нынешнее положение вещей создает реальную угрозу для верховенства права.