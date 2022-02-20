ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 12:13
Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину (Фото: John Armstrong @ virgin.com)
Автор: Сергей Сурепин

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон написал вторую статью, посвященную ситуации вокруг безопасности Украины. Американский предприниматель отметил, что момент острого кризиса – плохая новость не только для Украины, но и для каждой нации, которая стремиться защищаться свой суверенитет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью "Защита верховенства права", которую Ричард Брэнсон опубликовал на официальном сайте Virgin.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны оставлять страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия", - отметил Брэнсон.

По словам миллиардера, аннексия Крыма в 2014 году Россией стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Брэнсон считает, что новое вторжение на территорию Украины полностью разорвет меморандум, а мир ждут катастрофические последствия. Босс Virgin Galactic добавил, что в мире не может быть мира без обязательных соглашений и их выполнения.

Ричард Брэнсон отметил, что наличие ядерного оружия у Украины могло бы предотвратить аннексию Крыма. Миллиардер считает, что нынешнее положение вещей создает реальную угрозу для верховенства права.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал выполнения Будапештского меморандума.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, Украина хочет мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти