RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

Фото: мільярдер Річард Бренсон у Гостомелі Київської області (t.me/tarasdumenko)
Автор: Наталія Гурковська

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі в середу, 29 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Гостомельської селищної військової адміністрації Тараса Думенка.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Розповів гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища", - написав Думенко.

Зазначимо, що Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України.

Як повідомлялося, Бренсон кілька разів висловлювався на підтримку України. Так, наприклад, раніше у своїй статті Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

Також Бренсон написав другу статтю, присвячену ситуації навколо безпеки України. Американський підприємець зазначив, що момент гострої кризи - погана новина не лише для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область