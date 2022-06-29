Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі в середу, 29 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Гостомельської селищної військової адміністрації Тараса Думенка.
"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Розповів гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища", - написав Думенко.
Зазначимо, що Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України.
Як повідомлялося, Бренсон кілька разів висловлювався на підтримку України. Так, наприклад, раніше у своїй статті Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.
Також Бренсон написав другу статтю, присвячену ситуації навколо безпеки України. Американський підприємець зазначив, що момент гострої кризи - погана новина не лише для України.
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