Зацікавився відновленням аеродрому. Мільярдер Бренсон приїхав у Гостомель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Гостомельської селищної військової адміністрації Тараса Думенка.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Розповів гостю про такі перспективи та наявні проекти реконструкції летовища", - написав Думенко.

Як повідомлялося, Бренсон кілька разів висловлювався на підтримку України. Так, наприклад, раніше у своїй статті Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися у зв'язку з можливим вторгненням Росії в Україну. Він заявив, що необхідно відстояти суверенітет країни в умовах російської агресії.

Також Бренсон написав другу статтю, присвячену ситуації навколо безпеки України. Американський підприємець зазначив, що момент гострої кризи - погана новина не лише для України.

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