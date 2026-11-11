Захворюваність на ГРВІ в Україні знизилася: в областях фіксують фоновий рівень

Яка ситуація із захворюваністю

За даними МОЗ, рівень захворюваності за перший тиждень листопада на 5,7% нижчий, ніж за аналогічний період торік. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.

"Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається", - зазначили у повідомленні.

Протягом тижня підтвердили 110 випадків COVID-19, що на 18 більше, ніж тижнем раніше. До лікарень із ГРВІ потрапили 2054 пацієнти, серед яких 1256 дітей.

Де підтвердили грип

За результатами лабораторних досліджень один випадок грипу виявили у Рівненській області. Це четверте лабораторне підтвердження від початку нинішнього епідсезону.

Три попередні випадки зафіксували у Харківській, Львівській та Рівненській областях. В усіх випадках ідентифікували вірус грипу типу А.

Крім того, у досліджених зразках виявили SARS-CoV-2, інші коронавіруси, віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси.

Як зменшити ризик зараження дітей

У МОЗ радять батькам нагадувати дітям про регулярне миття рук із милом щонайменше протягом 30 секунд. Особливо важливо робити це після вулиці та контактів з іншими дітьми.

Також дитину варто навчити прикривати рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання, а також не торкатися обличчя брудними руками.

Крім того, міністерство рекомендує забезпечити дітям збалансоване харчування, достатній сон і щоденні прогулянки. Житло потрібно регулярно провітрювати, а в періоди підвищеної захворюваності варто уникати масових заходів.