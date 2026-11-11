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Захворюваність на ГРВІ в Україні знизилася: в областях фіксують фоновий рівень

14:14 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg РБК-Україна
Фото: жінка у лікаря (Getty Images)

В Україні за тиждень із 2 до 8 листопада на ГРВІ захворіли 97 520 людей, що на 1,6% менше, ніж тижнем раніше. Водночас кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла, а на Рівненщині лабораторно виявили ще один випадок грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

Яка ситуація із захворюваністю

За даними МОЗ, рівень захворюваності за перший тиждень листопада на 5,7% нижчий, ніж за аналогічний період торік. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності.

"Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається", - зазначили у повідомленні.

Протягом тижня підтвердили 110 випадків COVID-19, що на 18 більше, ніж тижнем раніше. До лікарень із ГРВІ потрапили 2054 пацієнти, серед яких 1256 дітей.

Де підтвердили грип

За результатами лабораторних досліджень один випадок грипу виявили у Рівненській області. Це четверте лабораторне підтвердження від початку нинішнього епідсезону.

Три попередні випадки зафіксували у Харківській, Львівській та Рівненській областях. В усіх випадках ідентифікували вірус грипу типу А.

Крім того, у досліджених зразках виявили SARS-CoV-2, інші коронавіруси, віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси.

Як зменшити ризик зараження дітей

У МОЗ радять батькам нагадувати дітям про регулярне миття рук із милом щонайменше протягом 30 секунд. Особливо важливо робити це після вулиці та контактів з іншими дітьми.

Також дитину варто навчити прикривати рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання, а також не торкатися обличчя брудними руками.

Крім того, міністерство рекомендує забезпечити дітям збалансоване харчування, достатній сон і щоденні прогулянки. Житло потрібно регулярно провітрювати, а в періоди підвищеної захворюваності варто уникати масових заходів.

Нагадаємо, раніше в бліц-інтерв’ю РБК-Україна у Центрі громадського здоров’я зазначали, що нинішній епідсезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ розпочався 28 вересня і триватиме до 23 травня 2027 року.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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