Заболеваемость ОРВИ в Украине снизилась: в областях фиксируют фоновый уровень

Какая ситуация с заболеваемостью

По данным Минздрава, уровень заболеваемости за первую неделю ноября на 5,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Во всех регионах показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности.

"Никаких признаков интенсивного распространения респираторных инфекций в Украине не наблюдается", - отметили в сообщении.

В течение недели подтвердили 110 случаев COVID-19, что на 18 больше чем неделей ранее. В больницы с ОРВИ попали 2054 пациента, среди которых 1256 детей.

Где подтвердили грипп

По результатам лабораторных исследований один случай гриппа был обнаружен в Ровенской области. Это четвертое лабораторное подтверждение с начала нынешнего эпидсезона.

Три предварительных случая зафиксировали в Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Во всех случаях идентифицировали вирус гриппа типа А.

Кроме того, в исследованных образцах обнаружили SARS-CoV-2, другие коронавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы.

Как уменьшить риск заражения детей

В Минздраве советуют родителям напоминать детям о регулярном мытье рук с мылом не менее 30 секунд. Особенно важно это делать после улицы и контактов с другими детьми.

Также ребенка следует научить прикрывать рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания, а также не касаться лица грязными руками.

Кроме того, министерство рекомендует обеспечить детям сбалансированное питание, сон и ежедневные прогулки. Жилье нужно регулярно проветривать, а в периоды повышенной заболеваемости следует избегать массовых мер.