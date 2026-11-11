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Заболеваемость ОРВИ в Украине снизилась: в областях фиксируют фоновый уровень

14:14 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg РБК-Украина
Фото: женщина у врача (Getty Images)

В Украине за неделю со 2 по 8 ноября ОРВИ заболели 97 520 человек, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее. В то же время, количество подтвержденных случаев COVID-19 возросло, а в Ровенской области лабораторно обнаружили еще один случай гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Какая ситуация с заболеваемостью

По данным Минздрава, уровень заболеваемости за первую неделю ноября на 5,7% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Во всех регионах показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности.

"Никаких признаков интенсивного распространения респираторных инфекций в Украине не наблюдается", - отметили в сообщении.

В течение недели подтвердили 110 случаев COVID-19, что на 18 больше чем неделей ранее. В больницы с ОРВИ попали 2054 пациента, среди которых 1256 детей.

Где подтвердили грипп

По результатам лабораторных исследований один случай гриппа был обнаружен в Ровенской области. Это четвертое лабораторное подтверждение с начала нынешнего эпидсезона.

Три предварительных случая зафиксировали в Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Во всех случаях идентифицировали вирус гриппа типа А.

Кроме того, в исследованных образцах обнаружили SARS-CoV-2, другие коронавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы.

Как уменьшить риск заражения детей

В Минздраве советуют родителям напоминать детям о регулярном мытье рук с мылом не менее 30 секунд. Особенно важно это делать после улицы и контактов с другими детьми.

Также ребенка следует научить прикрывать рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания, а также не касаться лица грязными руками.

Кроме того, министерство рекомендует обеспечить детям сбалансированное питание, сон и ежедневные прогулки. Жилье нужно регулярно проветривать, а в периоды повышенной заболеваемости следует избегать массовых мер.

Напомним, ранее в блиц-интервью РБК-Украина в Центре общественного здоровья отмечали, что нынешний эпидсезон гриппа, COVID-19 и других ОРВИ начался 28 сентября и продлится до 23 мая 2027 года.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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