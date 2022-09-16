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Захватили 6 гектар земли в Киеве у Днепра: чиновнику и нотариусу объявили подозрение

Фото: Генпрокуратура объявила подозрение чиновнику и нотариусу за захват земли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Глава профсоюзов Киева и нотариус захватили спортивную базу и земли на Трухановом острове у Днепра стоимостью 700 млн грн. Им сообщено о подозрении за присвоение имущества и земель рекреационной зоны на основании поддельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, глава Киевского горсовета профсоюзов организовал схему, к которой привлек частного нотариуса и руководителей коммерческих структур. Используя поддельные документы, они перерегистрировали имущество спортивной базы "Зенит", а также самовольно захватили земельный участок площадью почти 6 га на Трухановом острове.

Они планировали организовать там зону отдыха с куполами, ресторанами и коттеджами. Рыночная стоимость объектов недвижимости и земельного участка на момент совершения преступления составила более 700 млн грн. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, что сотрудники СБУ сообщили о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.

Также стало известно, что полиция задержала члена группы киллеров в Белой Церкви. Россиянин подозревается в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили в 2019 году.

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КиевГенеральная прокуратура УкраиныТруханов остров