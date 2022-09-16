Захватили 6 гектар земли в Киеве у Днепра: чиновнику и нотариусу объявили подозрение

По данным следствия, глава Киевского горсовета профсоюзов организовал схему, к которой привлек частного нотариуса и руководителей коммерческих структур. Используя поддельные документы, они перерегистрировали имущество спортивной базы "Зенит", а также самовольно захватили земельный участок площадью почти 6 га на Трухановом острове.

Они планировали организовать там зону отдыха с куполами, ресторанами и коттеджами. Рыночная стоимость объектов недвижимости и земельного участка на момент совершения преступления составила более 700 млн грн. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым мер.