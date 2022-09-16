Захопили 6 гектарів землі у Києві біля Дніпра: чиновнику та нотаріусу оголосили підозру

За даними слідства, голова Київської міськради профспілок організував схему, до якої залучив приватного нотаріуса та керівників комерційних структур. Використовуючи підроблені документи, вони перереєстрували майно спортивної бази Зеніт, а також самовільно захопили земельну ділянку площею майже 6 га на Трухановому острові.

Вони планували організувати там зону відпочинку з куполами, ресторанами та котеджами. Ринкова вартість об'єктів нерухомості та земельної ділянки на момент скоєння злочину склала понад 700 млн грн. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів.