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Захват кораблей в Керченском проливе: Трибунал в октябре начнет слушание дела против России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Арбитражный трибунал в Гааге 11 октября начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. На суде Украина докажет фактами, что РФ должна ответить за нарушение иммунитета военных кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", а также 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины", - написал в Twitter Кулеба.

Министр подчеркнул, что это "очень важное дело", поскольку таким образом доводится противоправное поведение России по отношению к Украине, незаконность задержания и удержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против моряков, которые провели в российской тюрьме 9 месяцев.

Кулеба добавил, что рассмотрение дела о захвате Россией украинских военных кораблей является важным и для всего мира. По его словам, Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права, которого должны придерживаться все страны, а его нарушения - караются.

Напомним, 25 ноября 2018 года группа кораблей ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляла плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

Украина заранее проинформировала российскую сторону о маршруте движения кораблей. Однако при подходе к Керченскому проливу пограничные катера РФ напали и захватили украинские корабли и моряков.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаКерченский мост