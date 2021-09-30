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Захоплення кораблів у Керченській протоці: Трибунал у жовтні розпочне слухання справи проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Арбітражний трибунал у Гаазі розпочне слухання у справі України проти Росії про захоплення українських кораблів і моряків у Керченській протоці 11 жовтня. На суді Україна доведе фактами, що за порушення імунітету військових кораблів РФ повинна відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"11 жовтня арбітражний трибунал почне слухання щодо юрисдикції у справі Україна проти Росії щодо незаконного захоплення в листопаді 2018 року трьох українських судів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а також 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України", - написав у Twitter Кулеба.

Міністр підкреслив, що це "дуже важлива справа", оскільки таким чином доводиться протиправна поведінка Росії стосовно України, незаконність затримання та утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти моряків, які провели в російській в'язниці 9 місяців.

Кулеба додав, що розгляд справи про захоплення Росією українських військових кораблів є важливим і для всього світу. За його словами, Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом міжнародного морського права, якого повинні дотримуватися всі країни, а його порушення - караються.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року група кораблів ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювала плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполь в Азовському морі.

Україна заздалегідь поінформувала російську сторону про маршрут руху кораблів. Однак при підході до Керченської протоки прикордонні катери РФ напали і захопили українські кораблі і моряків.

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Російська ФедераціяДмитро КулебаКерченский мост