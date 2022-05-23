Захват Запорожской АЭС. Еще четырем оккупантам объявили подозрение
Служба безопасности разоблачила еще четырех российских военных, которые принимали участие в захвате Запорожской АЭС. Им объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Следователи установили, что захватом руководили командиры батальонных тактических групп Национальной гвардии РФ, трое полковников и один майор. Оккупанты дали команду обстрелять из бронированной тяжелой техники, танков и бронетранспортеров, сооружения и объекты Запорожской АЭС и города Энергодар.
В результате действий российских военных погибли люди, разрушены корпуса учебно-тренировочного центра, переходные эстакады к реакторным отделениям энергоблоков и другие технологически важные сети и коммуникации.
Четырем оккупантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ.
Напомним, ранее подозрение объявили российскому генералу, который приказал захватить Запорожскую АЭС.
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