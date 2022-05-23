Захоплення Запорізької АЕС. Ще чотирьом окупантам оголосили підозру

Служба безпеки викрила ще чотирьох російських військових, які брали участь у захопленні Запорізької АЕС. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Слідчі встановили, що захопленням керували командири батальйонних тактичних груп Національної гвардії РФ, троє полковників та один майор. Окупанти надали команду обстріляти із броньованої важкої техніки, танків та бронетранспортерів, споруди і об’єкти Запорізької АЕС та міста Енергодар.

В результаті дій російських військових загинули люди, зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації.

Чотирьом окупантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ.