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Захоплення Запорізької АЕС. Ще чотирьом окупантам оголосили підозру

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Енергодар, Понеділок 23 травня 2022 15:04
Захоплення Запорізької АЕС. Ще чотирьом окупантам оголосили підозру Фото: СБУ оголосила підозру чотирьом окупантам, які захоплювали Запорізьку АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила ще чотирьох російських військових, які брали участь у захопленні Запорізької АЕС. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Слідчі встановили, що захопленням керували командири батальйонних тактичних груп Національної гвардії РФ, троє полковників та один майор. Окупанти надали команду обстріляти із броньованої важкої техніки, танків та бронетранспортерів, споруди і об’єкти Запорізької АЕС та міста Енергодар.

В результаті дій російських військових загинули люди, зруйновано корпуси навчально-тренувального центру, перехідні естакади до реакторних відділень енергоблоків та інші технологічно важливі мережі та комунікації.

Чотирьом окупантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, раніше підозру оголосили російському генералу, який наказав захопити Запорізьку АЕС.

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Служба безпеки України Запорожская АЭС
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