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Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности

Автор: Наталья Скороход

В Колливилле (штат Техас, США) освобождены все заложники, которых несколько часов удерживали в синагоге. Об этом сообщили власти штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

римерно в 21:30 по местному времени.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Однако ни местные власти, ни полиция пока что не сообщили, как удалось разрешить ситуацию.

Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтоб не поставить под угрозу жизни невинных людей.

Известно, что захватчик представился братом Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.

Напомним, что в Далласе полиция взяла под контроль все синагоги. Об этом сообщил мэр города.

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