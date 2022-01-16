Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности

римерно в 21:30 по местному времени.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Однако ни местные власти, ни полиция пока что не сообщили, как удалось разрешить ситуацию.

Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтоб не поставить под угрозу жизни невинных людей.

Известно, что захватчик представился братом Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.