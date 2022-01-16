Захоплення заручників у синагозі Техасу: все закінчилося, люди в безпеці

риблизно о 21:30 за місцевим часом.

"Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Однак ні місцева влада, ані поліція поки що не повідомили, як вдалося вирішити ситуацію.

Як відомо, в Техасі в передмісті Далласа Коллівілле невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги. Він заявив, що у нього є вибухівка, тому правоохоронні органи діяли так, щоб не поставити під загрозу життя невинних людей.

Відомо, що загарбник представився братом Сіддікі знаходиться в ув'язненні на базі ВПС Карсвелл недалеко від Форт-Уерта. Вона підозрювалася у зв'язках з "Аль-Каїдою" і була визнана винною в нападі й замаху на вбивство американського солдата у 2010 році, її засудили до 86 років тюремного ув'язнення.