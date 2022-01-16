Захват заложников в Техасе: все синагоги в Далласе берут под охрану

Полиция взяла под контроль все синагоги в Далласе в ответ на захват заложников в синагоге в пригородном Колливилле (штат Техас). Об этом заявил мэр Далласа Эрик Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Далласа в Twitter.

Мэр Далласа направляет дополнительные патрули в синагоги Далласа в ответ на ситуацию с заложниками, происходящую в Колливилле. Он сообщил, что полиция отслеживает любые угрозы, которые могут возникнуть.

"В качестве меры предосторожности, Далласс направляет дополнительные патрули к синагогам Далласа и другим местам. Полиция работает с Еврейской федерацией и нашими местными, государственными и федеральными партнерами, чтобы отслеживать любые проблемы или угрозы, связанные с ситуацией в Колливилле", - говорится в сообщении мэра города.

Как известно, в пригороде Далласа Колливилле вооруженных мужчина захватил заложников в синагоге. Он требует освободить свою сестру Аафии Сиддикки, которая обвиняется в терроризме. Преступник утверждает, что у него есть взрывные устройства.