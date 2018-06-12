Захоплення заручників у Парижі: вагітній жінці вдалося втекти

Також втік заручник, якого зловмисник поранив

У Парижі двом заручникам, яких невідомий утримував в будівлі в північному районі Парижа, вдалося втекти. Про це повідомляє The Guardian.

Змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка.

Жінка перебуває у стані шоку. Їй надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги на місці події.

Повідомляється, що чоловік, який захопив заручників, увійшов в будівлю приблизно о 16 годині за місцевим часом під виглядом кур'єра доставки їжі.

Чоловік, який втік, підтвердив поліції, що захопивший їх в заручники вдарив його по обличчю. Також він повідомив, що у зловмисника є лист, який він хотів би передати іранському послу.

Un camion de pompier évacue le périmètre bouclé @Le_Figaro pic.twitter.com/8yBwamk7ab — Valentine Arama (@AramaValentine) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі чоловік взяв в заручники трьох людей. Одного з них він поранив.