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Захоплення заручників у Парижі: вагітній жінці вдалося втекти

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 20:11
Фото: місце події (twitter.com/InfoEmerg)
Фото: місце події (twitter.com/InfoEmerg)

Також втік заручник, якого зловмисник поранив

У Парижі двом заручникам, яких невідомий утримував в будівлі в північному районі Парижа, вдалося втекти. Про це повідомляє The Guardian.

Змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка. 

Жінка перебуває у стані шоку. Їй надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги на місці події.

Повідомляється, що чоловік, який захопив заручників, увійшов в будівлю приблизно о 16 годині за місцевим часом під виглядом кур'єра доставки їжі.

Чоловік, який втік, підтвердив поліції, що захопивший їх в заручники вдарив його по обличчю. Також він повідомив, що у зловмисника є лист, який він хотів би передати іранському послу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Парижі чоловік взяв в заручники трьох людей. Одного з них він поранив.

В Парижі чоловік захопив у заручники двох людей У Флориді загинули четверо дітей, взятих напередодні в заручники
Теги публікації: Париж, заложники, захват заложников  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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