Захват заложников в Луцке: жителей призывают не подходить и не нагнетать ситуацию

Силовики призывают жителей Луцка не приближаться к месту захвата заложников террористом и не нагнетать обстановку в социальных сетях. Также взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников. Взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли.

РБК-Украина рассказывало, что известно о захвате заложников в Луцке на данный момент.