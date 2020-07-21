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В офис, где Аваков ведет переговоры с луцким террористом, стреляли

Луцк, Вторник 21 июля 2020 14:58
В офис, где Аваков ведет переговоры с луцким террористом, стреляли
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

На этаже пробито окно

В помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли. Ранее Аваков прилетел в город, чтобы координировать работу силовиков.

Об этом сообщает местное издание "Волынь".

Как сообщила начальник сектора коммуникации полиции Волынской области Ольга Бузулук, сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. При этом в офис полиции стреляли.

"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - говорится в сообщении издания.

В офис, где Аваков ведет переговоры с луцким террористом, стреляли

Фото с места инцидента (volyn.com.ua)

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

РБК-Украина рассказывало, что известно о захвате заложников в Луцке на данный момент.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЛуцкАрсен Аваков
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