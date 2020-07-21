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Захват заложников в Луцке: жителей призывают не подходить и не нагнетать ситуацию

Луцк, Вторник 21 июля 2020 15:42
Захват заложников в Луцке: жителей призывают не подходить и не нагнетать ситуацию
Фото с места происшествия (volyn24 com)
Автор: Максим Зайченко

Также взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник

Силовики призывают жителей Луцка не приближаться к месту захвата заложников террористом и не нагнетать обстановку в социальных сетях. Также взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях. Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников. Взрывотехники обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли.

РБК-Украина рассказывало, что известно о захвате заложников в Луцке на данный момент.

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