Захоплення заручників у Луцьку: жителів закликають не підходити й не нагнітати ситуацію

Фото з місця події (volyn24 com)

Також вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник

Силовики закликають жителів Луцька не наближатися до місця захоплення заручників терористом і не нагнітати обстановку в соціальних мережах. Також вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Правоохоронці звертаються до городян з проханням не наближатися до місця події й не нагнітати обстановку в соцмережах. Всі задіяні сили скоординовано працюють для якнайшвидшого звільнення заручників. Вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку зловмисник викинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в приміщення поліції, де міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким терористом, стріляли.

РБК-Україна розповідало, що відомо про захоплення заручників у Луцьку на цей момент.