Захват заложников в Луцке: МВД уточнило информацию о "сообщнике" из Харькова

Фото: задержание террориста в Луцке (twitter.com AvakovArsen)

Луцкий террорист имел контакт с этим лицом

Максим Кривош, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, имел контакт с жителем Харьковской области. Этого подозреваемого пока не считают сообщником, его стоит называть "связью".

Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире программы "Украина 24".

По словам Шевченко, правоохранители отрабатывали все связи луцкого террориста.

"Установили одно лицо в Харьковской области, у которой был контакт с ним, несколько даже контактов. Контактом я называю различные способы коммуникации: телефонная, друг другу присылали вещи почтой. Соответственно, нужно было оперативно проверить, что это была за личность, в чем природа этих контактов, не имеет ли это отношение к преступлениям", - пояснил он.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт с захватом заложников. Террористом оказался местный житель Максим Кривош.

После задержания Кривоша, глава МВД Арсен Аваков заявил, что террорист имел сообщника в Харькове, которого задержали правоохранители.

Сегодня суд арестовал луцкого террориста без права внесения залога.

На суде террорист заявил, что изначально планировал захватить собор.