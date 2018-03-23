Захват заложников во Франции: увеличилось количество погибших

В результате происшествия погибли три человека

Во Франции в ходе захвата заложников в супермаркете погибли три человека, двое получили ранения. Об этом сообщает BFMTV.

По словам главы коммуны Треб Эрика Менасси, которого цитирует Depeche du Midi, один из погибших - сотрудник магазина.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения. На данный момент в здании супермаркета остаются злоумышленник и полицейский.

Установлено, что неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. Reuters сообщает, что он взял в заложники восемь человек. Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что следователи рассматривают проишествие как теракт.