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Во Франции из супермаркета освободили всех заложников, двое погибших

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 13:55
Фото: супермаркет во Франции (скриншот видео tvc.ru)
Фото: супермаркет во Франции (скриншот видео tvc.ru)

Неизвестный захватил заложников в департаменте Од

Во Франции все люди, которые были  взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси.

BFMTV сообщает, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.

По данным агентства АВС, погиб один человек.

Установлено, что неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. Reuters сообщает, что он взял в заложники восемь человек.

Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что следователи рассматривают проишествие как теракт.

Напомним, сегодня, 23 марта, на юге Франции неизвестные устроили стрельбу и захватили заложников в супермаркете, в результате стрельбы пострадал сотрудник полиции. Мужчина, захвативший заложников, заявил о приверженности "Исламскому государству".

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Теги: Франция, заложники
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