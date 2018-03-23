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Захоплення заручників у Франції: зросла кількість загиблих

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 15:35
Фото: супермаркет у Франції (скріншот відео tvc.ru)
Фото: супермаркет у Франції (скріншот відео tvc.ru)

В результаті події загинули три людини

У Франції в ході захоплення заручників в супермаркеті загинули три людини, двоє отримали поранення. Про це повідомляє BFMTV.

За словами глави комуни Треб Еріка Менасси, якого цитує Depeche du Midi, один із загиблих - співробітник магазину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Франції всі люди, які були взяті в заручники невідомим чоловіком в супермаркеті, відпущені, в результаті події дві людини загинули, ще 12 отримали поранення. На даний момент в будівлі супермаркету залишаються зловмисник і поліцейський.

Встановлено, що невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після цього він зайшов у супермаркет і відкрив стрілянину по відвідувачах. Reuters повідомляє, що він взяв у заручники вісім осіб. Прем'єр-міністр Едуард Філіп заявив, що слідчі розглядають інцидент як теракт.

ДСНС отримає від Франції перші чотири гелікоптери вже цього року, - Порошенко У Франції з супермаркету звільнили всіх заручників, двоє загиблих
Теги: Франція, заложники
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