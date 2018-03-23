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Захват заложников во Франции: полиция застрелила нападавшего

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 16:20
Фото: полиция застрелила захватчика заложников во Франции (france-(twitter.com-tvanouvelles)
Фото: полиция застрелила захватчика заложников во Франции (france-(twitter.com-tvanouvelles)

Полиция осуществила штурм здания

Правоохранители застрелили человека, захватившего заложников в супермаркете в коммуне Треб во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, мужчина был ликвидирован в ходе штурма супермаркета полицией.

Ранее, 45 лет, полицейский , который был ранен, предложил себя в замен остававшейся с нападавшим женщины.

Напомним, сегодня утром, во Франции в ходе захвата заложников в супермаркете погибли три человека, двое получили ранения.

Ранее все люди, которые были  взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете, отпущены, в результате происшествия два человека погибли, еще 12 получили ранения.

Установлено, что неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. Reuters сообщает, что он взял в заложники восемь человек. Премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что следователи рассматривают проишествие как теракт.

Во Франции из супермаркета освободили всех заложников, двое погибших Во Франции захватили заложников в супермаркете, ранен полицейский
Теги публикации: Франция, заложники, захват  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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