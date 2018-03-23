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Захоплення заручників у Франції: поліція застрелила нападника

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 16:20
Фото: поліція застрелила загарбника заручників у Франції (france-(twitter.com-tvanouvelles)
Фото: поліція застрелила загарбника заручників у Франції (france-(twitter.com-tvanouvelles)

Поліція здійснила штурм будівлі

Правоохоронці застрелили чоловіка, який захопив заручників в супермаркеті в комуні Треб у Франції. Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, чоловік був ліквідований в ході штурму супермаркету поліцією.

Раніше, 45 років, поліцейський , який був поранений, запропонував себе в замін жінки, яка залишалася з нападником .

Нагадаємо, сьогодні вранці, у Франції в ході захоплення заручників в супермаркеті загинули три людини, двоє отримали поранення.

Раніше всі люди, які були взяті в заручники невідомим чоловіком в супермаркеті, відпущені, в результаті події дві людини загинули, ще 12 отримали поранення.

Встановлено, що невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після цього він зайшов у супермаркет і відкрив стрілянину по відвідувачах. Reuters повідомляє, що він взяв у заручники вісім осіб. Прем'єр-міністр Едуард Філіп заявив, що слідчі розглядають інцидент як теракт.

У Франції з супермаркету звільнили всіх заручників, двоє загиблих У Франції захопили заручників в супермаркеті, поранений поліцейський
Теги публікації: Франція, заложники, захват  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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