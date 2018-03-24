Захват заложников во Франции: полиция задержала женщину

Женщину задержали по подозрению в связях с преступником

Во Франции после захвата людей в заложники в городе Треб на юге страны полиция задержала женщину по подозрению в связям с преступником. Об этом сообщил прокурор, передает Reuters.

Прокурор Франсуа Молинс, который возглавляет расследование, также отметил, что ничего не указывало на подготовку теракта.

Министр внутренних дел Жерар Коломб заявил журналистам, что он считает, что Лакдим действовал один.

Напомним, утром 23 марта во Франции в городе Треб неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции из машины, после чего зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям, взяв в заложники восемь человек.

Правоохранители застрелили нападавшего. Впоследствии ответственность за террористическое нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ).

26-летний Редуан Лакдим, который захватил заложников, был известен полиции по мелким преступлениям, связанным с наркотиками. При этом, ранее правоохранители не подозревали о том, что Лакдим примкнул к радикальному исламистскому движению.