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Захоплення заручників у Франції: поліція затримала жінку

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 08:32
Фото: супермаркет у Франції (скріншот видео tvc.ru)
Фото: супермаркет у Франції (скріншот видео tvc.ru)

Жінку затримали за підозрою в зв'язках із злочинцем

У Франції після захоплення людей в заручники у місті Треб на півдні країни поліція затримала жінку за підозрою в зв'язках із злочинцем. Про це повідомив прокурор, передає Reuters.

Прокурор Франсуа Молінс, який очолює розслідування, також зазначив, що нічого не вказувало на підготовку теракту.

Міністр внутрішніх справ Жерар Коломб заявив журналістам, що він вважає, що Лакдім діяв самотньо.

Нагадаємо, вранці 23 березня у Франції у місті Треб невідомий чоловік вистрелив у співробітника поліції з машини, після чого зайшов у супермаркет і відкрив вогонь по відвідувачах та взяв у заручники вісім осіб.

Правоохоронці застрелили нападника. Згодом відповідальність за терористичний напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІГ).

26-річний Редуан Лакдім, який захопив заручників, був відомий поліції по дрібним злочинам, пов'язаним з наркотиками. При цьому, раніше правоохоронці не підозрювали про те, що Лакдім приєднався до радикального ісламістського руху.

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Теги публікації: Франція, заложники, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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