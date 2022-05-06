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Захват власти Януковичем: суд разрешил заочное следствие в отношении экс-замминистра

Фото: бывший президент Виктор Янукович (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело о захвате Виктором Януковичем государственной власти в 2010 году, разрешил заочное расследование в отношении одного из бывших заместителей министра юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в этом уголовном деле расследуются обстоятельства того, в сентябре-октябре 2010 года Янукович незаконно расширил свои полномочия в результате возвращения Конституции Украины в редакции 1996 года.

По данным следствия, бывший замминистра юстиции, имя которого не называется, организовал публикацию 1 октября 2010 года в "Официальном вестнике Украины" решение Конституционного суда от 30 сентября 2010 № 20-рп/2010 и текста Конституции в редакции 1996 года.

"Решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia). Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале российского вторжения в Украину средства массовой информации распространяли данные о том, что Россия после захвата Киева планировала вернуть Януковича.

В Офисе президента говорили, что такие планы свидетельствуют о тотальном незнании настроений в Украине.

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Печерский райсудЯнукович