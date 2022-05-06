Захоплення влади Януковичем: суд дозволив заочне слідство щодо екс-заступника міністра

Печерський районний суд Києва, який розглядає справу про захоплення Віктором Януковичем державної влади в 2010 році, дозволив заочне розслідування відносно одного з колишніх заступників міністра юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що в цій кримінальній справі розслідуються обставини того, у вересні-жовтні 2010 року Янукович незаконно розширив свої повноваження в результаті повернення Конституції України в редакції 1996 року.

За даними слідства, колишній заступник міністра юстиції, ім'я якого не називається, організував публікацію 1 жовтня 2010 року в "Офіційному віснику України" рішення Конституційного суду від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 і тексту Конституції в редакції 1996 року.

"Рішення суду дає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваного в його відсутність (in absentia). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.