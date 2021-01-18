Захват СБУ и терроризм: одного из главарей "ЛНР" объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей так называемой "Луганской народной республики". По данным следствия, он причастен к терроризму и захвату луганского офиса спецслужбы в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, он в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, организовал охрану захваченного здания СБУ и проводил инструктажи по вооруженному сопротивлению участникам АТО.

Кроме того, он создал и возглавил так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", который в период с 2014 до 2015 годов воевал против украинской армии.

СБУ полагает, что фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной территории Луганской области. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

При этом СБУ опубликовала фото подозреваемого - это бывший главарь батальона "Брянка СССР" Дмитрий Пендюрин. Согласно информации из открытых источников, он возглавлял его в 2014-2015 годах. А после того, как были обнародованы доказательства зверств боевиков и убийства мирных жителей, Пендюрин сбежал в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Тернопольской области заочно приговорил одного из главарей "Брянки СССР" к 14 годам заключения.

Также сообщалось, что Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе.