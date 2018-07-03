Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Тернопольской области главаря "ЛНР" приговорили к 14 годам заключения

НовостиОбщество    03.07.2018 - 21:18
Фото: осужден главарь "ЛНВ" (ssu.gov.ua)
Фото: осужден главарь "ЛНВ" (ssu.gov.ua)

Он был командиром взвода милиции "ЛНВ"

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области заочно приговорено к 14 годам тюрьмы одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР", известного как батальон "Брянка СССР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 14 лишения свободы с конфискацией имущества заочно", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина в июне 2014 года присоединился к бандформированиям и был назначен на "должность" командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции "ЛНР". Группировка принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе боевики 21 раз нарушили "хлебный мир'я", ранен один украинский военный.

Стала известна причина гибели заключенных колонии в "ЛНР" На Донбассе боевики 21 раз нарушили "хлебное перемирие", ранен один украинский военный
Теги публикации: ЛНР, боевики, Тернопольская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь