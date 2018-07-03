В Тернопольской области главаря "ЛНР" приговорили к 14 годам заключения

Он был командиром взвода милиции "ЛНВ"

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области заочно приговорено к 14 годам тюрьмы одного из главарей незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР", известного как батальон "Брянка СССР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 14 лишения свободы с конфискацией имущества заочно", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина в июне 2014 года присоединился к бандформированиям и был назначен на "должность" командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции "ЛНР". Группировка принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе боевики 21 раз нарушили "хлебный мир'я", ранен один украинский военный.