UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Захват российскими войсками Запорожской АЭС несет серьезную угрозу, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Захват российскими военными Запорожской атомной станции несет серьезную угрозу. Провокации на станции подвергают опасности не только Украину, но и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Столтенберг заявил, что нападение на ядерные объекты представляет серьезную угрозу безопасности.

"Они повышают риск ядерных инцидентов и подвергают опасности население Украины и соседних стран, а также все международное сообщество", - сказал он.

При этом генсек отметил, что НАТО сохраняет нейтралитет в войне, которую развязала Россия. По его словам, альянс будет поддет поддерживать политический диалог под эгидой ЕС.

Напомним, в ООН заявили, что готовы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что делегация экспертов должна поехать на ЗАЭС через подконтрольную Украине территорию.

В то же время в России пригрозили МАГАТЭ "опасной поездкой", если эксперты решат ехать через Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСНАТОЙенс Столтенберг