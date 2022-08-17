Захват российскими войсками Запорожской АЭС несет серьезную угрозу, - генсек НАТО

Захват российскими военными Запорожской атомной станции несет серьезную угрозу. Провокации на станции подвергают опасности не только Украину, но и другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.
Столтенберг заявил, что нападение на ядерные объекты представляет серьезную угрозу безопасности.
"Они повышают риск ядерных инцидентов и подвергают опасности население Украины и соседних стран, а также все международное сообщество", - сказал он.
При этом генсек отметил, что НАТО сохраняет нейтралитет в войне, которую развязала Россия. По его словам, альянс будет поддет поддерживать политический диалог под эгидой ЕС.
Напомним, в ООН заявили, что готовы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что делегация экспертов должна поехать на ЗАЭС через подконтрольную Украине территорию.
В то же время в России пригрозили МАГАТЭ "опасной поездкой", если эксперты решат ехать через Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.